Oficial: Pepa confirmado como treinador do Cruzeiro

Pepa foi esta segunda-feira confirmado como treinador do Cruzeiro. O treinador português estava contratualmente livre e sucede no cargo ao uruguaio Papa Pezzolano, que deixou a equipa de Belo Horizonte após a eliminação no campeonato mineiro.Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, ou Pepa no Mundo do futebol, começou a temporada no V. Guimarães e, entretanto, já havia passado pelos sauditas do Al-Tai.É mais um treinador português no Brasil mas não irá sozinho. Na equipa técnica contará com: Samuel Correia (adjunto), Hugo Silva (adjunto), Pedro Oliveira (preparador físico) e Pedro Azevedo (analista).Pepa junta-se ao maior contingente português de sempre na Série A brasileira que conta já com Vítor Pereira (Flamengo), Abel Ferreira (Palmeiras), Renato Paiva (Bahia), Ivo Vieira (Cuiabá), Pedro Caixinha (RB Bragantino), Luís Castro (Botafogo) e António Oliveira (Coritiba).