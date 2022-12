O Bahia confirmou a contratação de Renato Paiva, como Record avançou . O contrato é válido por duas temporadas."Não vejo a hora de conhecer a famosa Nação Tricolor, a Arena Fonte Nova e toda a intensidade e efervescência que cercam um dos clubes com maior torcida e das mais apaixonadas do Brasil", afirmou Renato Paiva."Fechei acordo com o Bahia e também estou ansioso para ver como vai funcionar essa grande parceria com o City Footbal Group, quando o negócio for concluído no início de 2023. Estamos todos muito entusiasmados", completou.Renato Paiva chega quarta-feira a Salvador (Brasil).