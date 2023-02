Oito expulsos no dérbi entre o At. Paranaense e o Coritiba arriscam 12 jogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dérbi entre o At. Paranaense e o Coritiba acabou em confrontos entre jogadores e três adeptos invadiram o relvado. O árbitro expulsou oito futebolistas, cinco deles do At. Parananense, e o português António Oliveira, que treina o Coritiba, também viu o vermelho por ter culpado a arbitragem pelos incidentes.





“Sou o primeiro a reprovar este tipo de atitude. Nada justifica este comportamento. Não demos o exemplo. Espero que tenha sido algo passageiro, mas que deve ser punido de forma severa para não se repetir”, disse. Segundo a imprensa brasileira, o regulamento prevê castigos entre quatro e 12 jogos de castigo.