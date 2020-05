Oito funcionários do Flamengo infetados colocam em risco regresso aos treinos

São já oito os elementos do departamento do futebol do Flamengo que estão infetados com coronavírus e, neste momento, está em suspenso a possibilidade do clube poder voltar aos treinos, como estava previsto. De acordo com o 'Globoesporte', ainda não foram conhecidos os resultados de todos os funcionários dos clubes, mas perante a possibilidade de haver mais contaminados, está em avaliação o regresso ao trabalho no Ninho do Urubu, como é conhecido o centro de treinos do emblema orientado por Jorge Jesus.





Refira-se que os funcionários dos clubes efetuaram as análises na sexta-feira, sendo que os jogadores apenas foram testados no sábado. Tendo em conta que os resultados demoram cerca de 72 horas a serem conhecidos, os pupilos de Jorge Jesus deverão ficar a saber, esta terça-feira, se estão ou não infetados com Covid-19. E, estes resultados, poderão ser decisivos para dar início ao regresso aos trabalhos, como estava planeado, ou seja, em grupos isolados.Todavia, a direção do Flamengo só irá tomar uma posição pública quando tiver todos os resultados na mão, mas qualquer decisão só será tomada com o consentimento das autoridades de saúde brasileiras.