Oitocentos polícias no Flamengo-Grémio: esquema de segurança só comparável ao do Mundial

O Flamengo-Grémio, referente à 2.ª mão da Taça Libertadores, vai ter um esquema de segurança nunca visto. O encontro está marcado para quarta-feira (madrugada de quinta em Portugal) no Maracanã e estão destacados 800 polícias militares, já que é considerado de alto risco. Foram vendidos 62 mil bilhetes, pelo que haverá uma polícia militar por cada 77,5 adeptos.O comandante do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, Silvio Luiz, explicou que as medidas decretadas são muito mais apertadas do que em outros jogos da Libertadores e do Brasileirão.Vão ser feitos diversos pontos de bloqueio e verificação de bilhetes que terão de ser impressos, esquema semelhante ao que existiu quando foi o Mundial'2014. Já as ruas serão fechadas várias horas antes do início da partida.O único foco da atenção de Jorge Jesus é, por ora, a 2ª mão da meia-final da Libertadores (1-1 em Porto Alegre). O treinador português deve poder contar com Rafinha e Arrascaeta, que já trabalham nos relvados do Ninho do Urubu.Boca Juniors e River Plate discutem na próxima madrugada, na Bombonera, o acesso à final da Libertadores. O River parte em vantagem (venceu por 2-0 no Monumental) e, segundo o técnico Marcelo Gallardo, vai alinhar com o mesmo onze... do qual faz parte Enzo Pérez. Por seu turno, Salvio (e o já recuperado Tévez) é um dos convocados de Gustavo Alfaro.