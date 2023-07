Oportunidade para Bruno Lage

Após dois empates, Bruno Lage tem hoje uma excelente oportunidade para quebrar o enguiço e festejar a primeira vitória ao comando do Botafogo. O líder do Brasileirão recebe o Coritiba, que está em lugares de descida, num jogo que vai assinalar a estreia dos novos equipamentos do Fogão, apresentados na quinta-feira. Quem também deverá estar nas bancadas do Estádio Nilton Santos é o uruguaio Mateo Ponte. O lateral-direito desembarcou ontem no Rio de Janeiro e deve fazer hoje os exames médicos antes de assinar.

Luis Suárez justifica-se

Com 11 pontos de atraso, o Grémio visita hoje o Goiás, de Armando Evangelista. E, ontem, Luis Suárez explicou a decisão de deixar o clube no fim do ano. "É preciso ser honesto comigo próprio, com o meu corpo e com o clube. No próximo ano, eu não ia poder atuar no Grémio tão bem como eles esperavam. A questão é o desgaste do meu joelho."