Os miúdos mágicos do Brasil no FM24: Marcos Leonardo acompanhado por... Diego Callai

Os camaradas do 'GloboEsporte' aproveitaram o arranque do ano para destacar alguns dos jovens jogadores brasileiros mais promissores do popular jogo Football Manager 24. Uma lista composta por craques que os jornalistas da publicação brasileira consideram ter um futuro brilhante pela frente. Entre eles estão Marcos Leonardo, alvo do Benfica para este mercado de transferências, e Diego Callai, guarda-redes do Sporting.

A escolha foi feita com base nas características dos jogadors no FM 24 e arranca com Endrick, do Palmeiras, seguido por Vítor Roque (Ath. Paranaense), André (Fluminense), João Pedro (Brighton), Sávio (Girona), Talles Magno (New York City), Beraldo (São Paulo/Paris SG), Kaiky (Almería), Andrey Santos (Nottingham Forest), Ângelo (Estrasburgo), Gabriel Moscardo (Corinthians), Matheus Gonçalves (Bragantino) e Lorran (Fllamengo).

Mostramos-lhe agora os destaques sobre Marcos Leonardo e Diego Callai, começando pelo guardião dos leões.



Diego Callai é considerado um dos mais promissores guardiões do Brasil

Callai: "Filho do ex-guarda-redes Diego, que atuou por equipas como Athletico e Fluminense, Diego Callai é um dos destaques da formação do Sporting Clube de Portugal. Diego Callai é um guardião que se destaca pela retirada da bola da sua área, socando-a para longe da defesa, para além de possuir altos reflexos (14). Com seus 1.92m de altura, o jovem tem um bom controlo aéreo e pode ser muito seguro nos cantos e cruzamentos das formações adversárias.

De momento, Diego Callai é reserva no Sporting. O atleta vem fazendo uma boa formação no clube português, tendo sido semifinalista da Youth League, a Liga dos Campeões das categorias de formação, na temporada passada."



O registo de Marcos Leonardo no popular simulador

Marcos Leonardo: "O Santos, uma das formações mais famosas do Brasil, chega ao FM 2024 com algumas representações na categoria de jogadores jovens para ficar de olho. Marcos Leonardo, de 20 anos, é um dos escolhidos pelo jogo virtual como o próximo Menino da Vila, que deve brilhar tanto quanto Neymar e outros nomes famosos. Finalização (15) e Compostura (15) significam que o atleta é um matador nato e vai marcar muitos golos com facilidade.

Na vida real, o menino da vila tem atraído atenção de gigantes europeu, como Real Madrid e Newcastle. Vale destacar que em FM 2024, o Santos é considerado o clube com a melhor formação no Brasil."