Oscar Estupiñan está muito perto do Bahia

O avançado colombiano Oscar Estupiñan, que já passou pelo nosso país ao serviço do V. Guimarães, pode muito em breve ingressar no Bahia.

Atualmente ao serviço do Metz, por empréstimo do Hull City, Estupiñan já colheu referências do clube junto de colegas e amigos, podendo dar o 'sim' à transferência nas próximas horas. De resto, o clube inglês já destacou nas suas plataformas de comunicação que o sul-americano está de regresso do empréstimo ao Metz.

Recorde-se que o colombiano é um desejo antigo do Bahia, que em 2023 tentou a sua contratação, numa altura em que o treinador da equipa era o português Renato Paiva.