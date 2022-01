Pablo: «Paulo Sousa vai levar o Flamengo a outro nível»

Marcos Braz sobre Paulo Sousa: «Foi a melhor escolha para o Flamengo» Marcos Braz sobre Paulo Sousa: «Foi a melhor escolha para o Flamengo»

Pablo, atualmente no Lokomotiv e que conhece bem Paulo Sousa dos tempos dos Bordéus, deixou rasgados elogios ao técnico português que vai assumir o comando do Flamengo."Paulo Sousa é fenomenal. Como pessoa, tem caráter, índole, ele e a sua equipa técnica. Se pegar o Flamengo da forma que está hoje vai levá-lo a outro nível, mais alto do que já está. Tem muita intensidade de treino, monta bem a equipa taticamente, sofre poucos golos, tem o controlo praticamente o jogo inteiro. Só tenho coisas boas para falar dele", disse ao 'Globoesporte'.A novela da contratação de Paulo Sousa terminou na passada quarta-feira com o anúncio oficial do Flamengo e, desde então, o treinador português mantém contato regular com a estrutura do clube. O objetivo principal passa por não desperdiçar um dia que seja, já que o técnico já tem data marcada para começar os trabalhos no Brasil: 10 de janeiro.Aproveitando a estadia dos dirigentes rubronegros, que chegaram a Portugal com a missão de contratar um novo comante português, Paulo Sousa pôde estar presencialmente com o presidente Marcos Braz e o diretor-executivo de futebol Bruno Spindel, no Porto. Depois de falhar na tentativa de fazer regressar Jorge Jesus, a paciência do Flamengo esgotou-se e não houve dúvidas em apostar as fichas no antigo selecionador da Polónia.