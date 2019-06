Pai de Neymar manifesta-se: «Prefiro um crime informático a uma violação»

Fotos eróticas e vídeos: Neymar revela mensagens que trocou com mulher que o acusa de violação



A acusação de violação de Neymar a uma jovem brasileira tem feito correr muita tinta e, em pleno de estágio de preparação da seleção brasileira para a Copa América, o avançado, de 27 anos, ficou a saber quando terá que depor em tribunal. Ontem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro compareceu em Granja Comary, quartel-general do escrete, com o objetivo de notificar Neymar para comparecer esta sexta-feira no tribunal do Rio de forma a prestar o seu depoimento sobre a alegada violação.Recorde-se que, no domingo, um delegado e um inspetor da Polícia já haviam comparecido no centro de treinos com o objetivo de falar com Neymar, mas o avançado do PSG não estava nas instalações, devido a um folga. Aí, as autoridades revelaram à imprensa brasileira que iria investigar o futebolista pela divulgação de imagens íntimas da mulher que o acusa de violação em Paris, a 15 de maio deste ano.O artigo 281-C do Código Penal brasileiro declara como crime "oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor (...) por qualquer meio – inclusive por comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática - [...], sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia", estando prevista uma pena de prisão que vai de um a cinco anos. Talvez por isso, o vídeo publicado por Neymar no Instagram para se defender da acusação foi apagado ontem da conta do avançado. Acerca desse facto, o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, veio defender que foi a rede social a retirar as imagens.Na sequência da acusação de violação, o pai e agente de Neymar veio a público defender o avançado. "Não o afeta só a ele, mas à família toda. Sabemos que não é verdade. O Neymar precisava de se defender e fez por vídeo. Prefiro um crime informático a uma violação", frisou. Já Tite preferiu "não julgar a situação ou o jogador", mas frisou que "a equipa está acima de tudo", defendeu o selecionador.A família da jovem que diz ter sido violada por Neymar em Paris revelou estar surpreendida com o que tudo o que se tem passado, sendo que a mãe da visada revelou à Globo como encarou a filha. "Esteve em casa há uns dias e vinha abalada. Disse que a viagem foi turbulenta. Não creio que ela fosse inventar uma história dessas. Estou surpreendida com essa história. Meu Deus...", começou por dizer, explicando que nunca falou em Neymar."Ela não disse nada sobre o Neymar. Esteve uns 20 minutos em casa, disse que tinha um compromisso e foi embora", confessou, preocupada por não saber do paradeiro da filha: "Os telefones dela estão todos desligados. Tenho o Whatsapp e há uns três meses que ela não vê as mensagens. Fui à casa, mas não estava ninguém."