Pai de Neymar sai em defesa do craque: «O meu filho não é idiota»

Neymar foi muito criticado depois do jogo do Brasil com a Colômbia - num áudio durante a transmissão da TV Globo o jogador é apelidado de "idiota" - e o pai saiu em defesa do craque do PSG.





Neymar pai partilhou uma imagem do jogador lado de uma criança, sem máscara, deixando um desabafo:"Mascarado, mimado, cai-cai e agora idiota.Os três primeiros adjetivos não nos incomodam, silenciar sempre foi, talvez, a melhor resposta.Mas quero falar sobre o 'mascarado'. Sim, ele usa máscara. Máscara da prevenção, do protocolo, da saúde e o que mais disserem destes novos tempos. Mas ele é o meu ídolo, de muitos brasileiros e de outras nações.Ontem o meu filho posou numa foto ao lado de uma criança, colou seu rosto no dele, mesmo arriscando a ser criticado por tirar a máscara.Mas e agora?Onde está o respeito pelo ser humano, pela foto eterna numa vida efémera… a oportunidade única de um fã.É, o meu filho é mascarado e o que você mais quiser.Mas idiota?Não!"