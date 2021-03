Palmeiras anuncia contratação de ex-médio de Benfica e Sp. Braga

O Palmeiras anunciou esta terça-feira a contratação de Danilo Barbosa, médio-defensivo brasileiro que em Portugal representou clubes como o Benfica e Sporting de Braga, por empréstimo do Nice. O anúncio foi feito através das contas oficiais do clube nas redes sociais.





Nosso primeiro reforço para a temporada 2021 está confirmado! ? https://t.co/IVKwEl8hIl



Seja bem-vindo, Danilo Barbosa! ?? #AvantiPalestra pic.twitter.com/I7TZEedakW — Palmeiras (@Palmeiras) March 23, 2021

"Estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco do maior campeão do Brasil. Não vejo a hora de vestir essa camisola, com muita alegria. Vou procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avanti, Palestra!", disse o atleta de 25 anos, em declarações ao sítio oficial da Internet do 'Verdão'.