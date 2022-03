Palmeiras apura-se para as 'meias' do campeonato paulista

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, qualificou-se na quarta-feira para as meias-finais do campeonato paulista de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Ituano, em jogo dos 'quartos'.

A equipa anfitriã entrou praticamente a ganhar, graças a um penálti concretizada pelo médio Raphael Veiga, logo aos três minutos, ampliando a vantagem no início da segunda parte, aos 55, por intermédio de Rony.

O Palmeiras fica à espera do desfecho do jogo de hoje entre o Corinthians, treinado pelo português Vítor Ferreira, e o Guarani, para conhecer o adversário nas meias-finais: se o Guarani vencer será o seu adversário, caso o Corinthians se imponha defrontará o Red Bull Bragantino.

A equipa treinada por Abel Ferreira, que levou o clube à conquista das duas últimas edições da Taça Libertadores, tinha vencido o grupo C da primeira fase do campeonato paulista - no qual o Ituano foi segundo classificado -, com um recorde de pontos da competição (30).