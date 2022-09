Palmeiras arranca empate diante do Bragantino

Com muitas poupanças devido à 2ª mão das meias-finais da Libertadores que está agendada para a próxima terça-feira, o líder Palmeiras empatou (2-2) ontem na visita ao RB Bragantino, na 25ª jornada da Brasileirão. Os anfitriões adiantaram-se por Luan Cândido (25’) e Artur (35’), dois ex-jogadores do Verdão, enquanto a equipa de Abel Ferreira reduziu aos 45’+4, com um autogolo do guarda-redes Cleiton.

Se Weverton, Danilo e Scarpa foram os poucos habituais titulares a entrar de início, o técnico português lançou Rony, Dudu e Gabriel Menino, além de Merentiel e Zé Rafael, depois da hora de jogo, e o empate apareceu aos 71’, através de Merentiel. Assim, o Palmeiras passa a somar 51 pontos, mais oito do que o Flamengo.

Ontem jogou também o Athlético Paranaense, adversário do Verdão na Libertadores (venceu por 1-0 na 1ª mão). E o conjunto orientado por Luiz Felipe Scolari bateu (1-0) o Fluminense, passando a somar 42 pontos, os mesmos do rival de ontem, além de Corinthians e Internacional.