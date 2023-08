Palmeiras avança para as "meias" da Libertadores e Botafogo é eliminado da Taça Sul-Americana

Os dois treinadores portugueses que estiveram em ação na última noite pelas competições internacionais tiveram sortes diferentes. Abel Ferreira conseguiu classificar o Palmeiras pela quarta vez consecutiva para as meias-finais da Taça Libertadores. Já Bruno Lage sofreu a primeira derrota desde que assumiu o Botafogo e foi eliminado da Taça Sul-Americana.O Palmeiras empatou em casa diante do Deportivo Pereira na 2.ª mão dos quartos de final da Libertadores por 0-0. Como tinha vencido o primeiro jogo por 4-0, a equipa brasileia apenas administrou o resultado. Desde que assumiu o Palmeiras em outubro de 2020, Abel Ferreira já viu sua equipa marcar 103 golos na Libertadores com a média de 2,45 golos por partida em 42 jogos disputados. O adversário do Verdão nas meias-finais será o Boca Juniors. O conjunto brasileiro venceu nos pénaltis o Racing após um novo empate 0-0, como tinha sido na primeira mão. Na disputa por pénaltis, o Boca triunfou por 4-1. Os jogos das 'meias' estão marcados para 27 de setembro na Argentina e 4 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo.Já, o Botafogo perdeu a invencibilidade de 19 jogos. Bruno Lage sofreu sua primeira derrota no comando da equipa alvinegra, que foi eliminada da Copa Sul-Americana. A derrota por 2-1 em Buenos Aires diante do Defensa Y Justicia foi o resultado de uma equipa que não teve a mesma determinação que vem mostrando nos jogos do Brasileirão, onde lidera com 11 pontos de vantagem em relação ao segundo, que é o Palmeiras. Na primeira parte, Fernandez aos 15 colocou os argentinos na frente e Lucas Fernandes empatou aos 45 de livre. Na segunda, aos 71, o mesmo Fernandez bisou marcando um golo de cabeça que acabou por eliminar o conjunto brasileiro.