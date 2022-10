Palmeiras bate Botafogo em duelo de treinadores portugueses

O Palmeiras bateu o Botafogo, no Rio de Janeiro, por 3-1, em duelo de treinadores portugueses referente à 29.ª jornada do Brasileirão.A equipa da casa, orientada por Luís Castro, até inaugurou o marcador por Tiquinho Soares, ex-FC Porto, aos 20 minutos, mas sofreu a reviravolta ainda na 1.ª parte: Gustavo Scarpa empatou de penálti (26') e Mayke colocou a formação de Abel Ferreira em vantagem. No segundo tempo, Dudu fixou o resultado final em 3-1 aos 60 minutos, pouco antes de Zé Rafael ver o segundo amarelo e deixar o Palmeiras reduzido a 10 jogadores (69').Com este resultado, o Palmeiras reforça a liderança do campeonato brasileiro com 63 pontos, mais 10 do que o Internacional, que é 2.º, enquanto o Botafogo segue no 10.º lugar, com 37 pontos.