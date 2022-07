Palmeiras bate Cuiabá e assume liderança do Brasileirão

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, bateu na madrugada desta terça-feira o Cuiabá de António Oliveira (1-0) e voltou a assumir a liderança do Brasileirão.No último encontro da 17.ª jornada do campeonato, foi o golo de Gabriel Veron extremo brasileiro pretendido pelo FC Porto - a fazer a diferença, com um remate certeiro de pé esquerdo aos 49 minutos após assistência de Mayke.Com esta vitória, a primeira após três jogos sem ganhar na competição, o Palmeiras volta a assumir a liderança do Brasileirão - com 33 pontos - ao ultrapassar o Atlético Mineiro (31), que no domingo bateu o Botafogo de Luís Castro por 1-0.