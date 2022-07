Palmeiras blinda Endrick com cláusula milionária

No mesmo dia em que viu Gabriel Veron ficar mais perto do adeus rumo ao FC Porto - não foi convocado para o duelo com o Atlético Mineiro -, o Palmeiras anunciou uma boa notícia para Abel Ferreira. O jovem Endrick, no mesmo dia em que completou 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional, vinculado-se ao Verdão por três anos, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros."É um sentimento de orgulho, de ver o que plantei e estou a colher, com o início de um novo ciclo. É um sentimento de gratidão pela confiança do Palmeiras. Vou continuar com humildade e pés no chão. O Palmeiras foi o único clube que sempre acreditou em mim. Acolheu-me desde os dez anos, quando fiz o teste aqui. Sempre apostou em mim e agora é a prova viva disso, quando assino o meu contrato profissional. Para mim, nunca está bom, quero sempre mais. O Palmeiras vai crescer cada vez mais, é o maior campeão do Brasil. É a equipa do meu coração, vou ter gratidão pelo o resto de minha vida", disse o jovem, ao site oficial dos paulistas.