Palmeiras campeão: Festa aconteceu durante a 'janta'

VIROU BAGUNÇA!



A comemoração do Hendeca na Academia de Futebol foi no meio da janta! DÁ-LHE, DÁ-LHE, DÁ-LHE POOORCOOO! #TodosSomos11#AvantiPalestra pic.twitter.com/5ZoQDQONIM — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 2, 2022

"A comemoração do Hendeca na Academia de Futebol foi no meio da janta! DÁ-LHE, DÁ-LHE, DÁ-LHE POOORCOOO!"Foi assim que o Twitter oficial do Palmeiras arrancou com as publicações de festa, logo que ficou confirmado mais um título. A celebração foi, efetivamente, a meio do jantar e Abel Ferreira esteve em destaque.