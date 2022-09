Palmeiras de Abel Ferreira afastado nas 'meias' da Taça Libertadores pelo Athletico de Scolari

O Athletico Paranaense, do castigado Luiz Felipe Scolari, acabou na terça-feira com o sonho do 'tri' do Palmeiras, do português Abel Ferreira, ao empatar 2-2 no Allianz Park, na segunda mão das meias-finais. Depois do desaire por 1-0 em Curitiba, o 'verdão' chegou a parecer embalado para repetir 2020 e 2021, ao chegar ao 2-0, com um golo do central paraguaio Gustavo Gómez, aos 55 minutos, após o tento inaugural de Gustavo Scarpa, logo aos três.Na parte final, acabou, no entanto, por pesar o facto de o Palmeiras estar reduzido a 10 elementos desde os 45+3 minutos, por expulsão de Murilo, algo que o Athletico aproveitou para chegar à igualdade e à sua segunda final, 17 anos depois.Pablo reduziu aos 64 minutos, num 2-1 que levaria o encontro para os penátis, e, aos 85, o uruguaio David Terans restabeleceu a igualdade no jogo, com um pontapé de fora da área de pé esquerdo, que ainda desviou num defesa. Dois golos de dois suplentes.O Palmeiras ainda conseguiu, mesmo com 10, encostar o Athletico à sua área na parte final, mas não logrou marcar o terceiro golo e, pela primeira vez, à terceira época, Abel Ferreira 'caiu' numa eliminatória da Libertadores.A formação comandada pelo técnico luso entrou em desvantagem, face ao desaire sofrido em Curitiba por culpa de um tento de Alex Santana (23 minutos), mas igualou a eliminatória logo aos três minutos, com Gustavo Scarpa a aproveitar um ressalto na área.O 'verdão' precisava de mais um golo para passar para o comando da eliminatória e dominou a primeira metade, mas não conseguiu materializar a sua superioridade em mais qualquer tento.Para piorar a situação, o Palmeiras foi para o intervalo reduzido a 10 unidades, após uma falta muito 'feia' de Murilo, que viu o vermelho direto -- nos 'quartos', com o Atlético Mineiro, tinham sido Danilo e Gustavo Scarpa, pela mesma razão.Com menos um, Abel Ferreira trocou o ex-'leão' Tabata por Luan, para recompor a defesa, e a equipa da casa logrou chegar ao segundo golo, aos 55 minutos, por intermédio de Gustavo Gómez, que, no meio dos defesas contrários, desviou de cabeça um lançamento lateral de Marcos Rocha.Na resposta, Scolari, fora do banco devido a castigo, fez entrar Pablo, aos 63 minutos, depois de já ter apostado em Pedrinho, Rómulo e David Terans ao intervalo, e foram os suplentes que acabaram por dar a volta à eliminatória.Aos 64 minutos, instantes após entrar em campo, Pablo reduziu para 2-1, numa jogada iniciada com um passe de Fernandinho para Vitinho, que centrou da esquerda para a direita, onde apareceu Rómulo a tocar para o desvio do recém-entrado.O Palmeiras ainda esteve perto do terceiro golo aos 72 minutos, quando, isolado por Dudu, Gabriel Menino foi contrariado pelo guarda-redes Bento Krepski.Mas, aos 85 minutos, acabou por ser o Athletico Paranaense a marcar o golo que decidiu a presença na final: David Terans aproveitou uma bola à entrada da área para bater Weverton com um 'tiro' de pé esquerdo. Para a história.Na final, também vai estar, certamente, o Flamengo, que recebe hoje no Maracanã o Velez Sarsfield, depois da goleada por 4-0 conseguida na Argentina, onde o avançado Pedro foi a grande figura, ao conseguir um 'hat-trick'.O 'mengão' procura a sua quarta presença na final, segundo consecutiva, depois do desaire em 2021 face ao Palmeiras, por 2-1, após prolongamento, e terceira em quatro anos, já que venceu em 2019, sob o comando de Jorge Jesus, repetindo o feito de 1981.