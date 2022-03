Palmeiras de Abel Ferreira bate Bragantino e avança para a final do Paulistão

, o Palmeiras assegurou também o passaporte, pelo terceiro ano consecutivo, para a final do Campeonato Paulistão, depois de bater na noite deste sábado o Red Bull Bragantino, por 2-1.O central Murilo Cerqueira adiantou o Palmeiras no marcador, logo aos dois minutos, mas o Bragantino restabeleceu o empate aos 18 minutos, por outro central, o equatoriano Leonardo Realpe.O golo que decidiu a partida e colocou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista foi marcado pelo médio Rony, aos 40 minutos.O Verdão espera agora o vencedor do duelo da outra meia-final, entre São Paulo e o Corinthians, de Vítor Pereira.