Palmeiras de Abel Ferreira bate Ceará e consolida liderança no Brasileirão

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu este sábado em casa do Ceará, por 2-1, na 20.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, aumentando provisoriamente a vantagem sobre o segundo, o Corinthians, de Vítor Pereira, para sete pontos.

A equipa de Abel Ferreira chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos de Dudu e do argentino José Lopéz, respetivamente aos 31 e 45 minutos, mas o Ceará não atirou a toalha ao chão e, não obstante ter jogado praticamente toda a segunda parte em inferioridade numérica, por expulsão de Richardson, aos 50', reduziu pelo colombiano Stiven Mendoza, de penálti, aos 80'.

Com este triunfo, o Palmeiras aumentou a vantagem na liderança, agora com 42 pontos, seguido pelo Corinthians, treinado por outro português, Vítor Pereira, com 35, pelo Fluminense, com 34, e pelo Atlético de Minas Gerais, detentor do título, com 32, mas todos os seus perseguidores ainda não jogaram na 20.ª jornada.

O Corinthians vai receber hoje, a partir das 23:00 (hora de Portugal continental), o Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, atual 12.º classificado do Brasileirão, podendo reduzir para quatro pontos o atraso para o Palmeiras.