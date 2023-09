Palmeiras de Abel Ferreira bate Goiás com golo nos descontos

O Palmeiras levou a melhor sobre o Goiás, por 1-0, na 23.ª jornada do Brasileirão. Com este resultado, a equipa de Abel Ferreira, segunda classificada, aproxima-se mais do líder, o Botafogo de Bruno Lage, que está agora a 7 pontos de distância.O golo foi marcado em tempo de descontos, por Breno Lopes, que tinha entrado a dois minutos dos 90. Nos festejos o jogador, que vinha a ser criticado pelos adeptos da equipa, mostrou o dedo do meio para a bancada.A 'torcida' depois gritou: "Breno Lopes, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão."