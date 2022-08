Palmeiras de Abel Ferreira bate Goiás e lidera destacado o Brasileirão

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, venceu este domingo por 3-0 na receção ao Goiás, para a 21ª jornada do campeonato brasileiro, que lidera com seis pontos de vantagem.

Mayke (1-0), aos 19 minutos, Raphael Veiga (2-0), aos 45'+4 na marcação de uma grande penalidade, e o colombiano Eduard Atuesta (3-0), aos 83', foram os marcadores dos golos do Palmeiras, que passa a somar 45 pontos na liderança da Série A.

A vencer por 2-0 ao intervalo, Abel Ferreira fez descansar alguns jogadores, casos de Zé Rafael, Dudu e Raphael Veiga, muito provavelmente a pensar no jogo de quinta-feira da segunda mão dos quartos de final da Libertadores com o Atlético Mineiro (2-2).

O Goiás, que vinha de uma vitória por 1-0 na receção ao Coritiba, voltou às derrotas e segue na 13.ª posição, com 25 pontos, em igualdade pontual com o Botafogo (12.º) e Ceará (14.º).

Por seu lado, o Cuiabá, orientado pelo português António Oliveira, perdeu por 1-0 em casa do Fluminense, com um golo do argentino Germán Cano, no segundo minuto de jogo, e somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos na Série A.

O Fluminense segue na terceira posição, com 38 pontos, a sete do líder Palmeiras, enquanto o Cuiabá é 17.º, com 20, sendo o primeiro dos quatro clubes em zona de despromoção.