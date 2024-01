Palmeiras de Abel Ferreira bate Santos no Paulistão

O Palmeiras de Abel Ferreira superou (2-1) o Santos na 3ª jornada do Paulistão. Raphael Veiga (49’) e Flaco López (62’) fizeram os golos do Verdão, que foi superior durante quase todo o jogo. Romulo Otero (69’) reduziu para o Peixe. A equipa de Abel soma 7 pontos e lidera o Grupo B . Já o Madureira, do português Daniel Neri, bateu (3-1) o Volta Redonda na 4ª jornada do Cariocão, subindo ao 7º lugar com 6 pontos.

O português Danilo Veiga está a caminho do Goiás, emblema que este ano vai jogar a Série B. O lateral de 21 anos deixa os croatas do Rijeka, onde estava desde janeiro de 2023.