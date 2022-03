Palmeiras de Abel Ferreira bate São Paulo no Campeonato Paulista e segue invicto

O Palmeiras de Abel Ferreira visitou e venceu o São Paulo (1-0) esta quinta-feira, em jogo do Campeonato Paulista. O único golo da partida foi da autoria do avançado Rony, à passagem dos 10 minutos.O verdão segue com o estatuto de único invicto da competição e já se qualificou para a próxima fase como líder do Grupo C (onde também estão Mirassol, Ituano e Botafogo-SP), com 23 pontos. Na classificação geral, a formação brasileira aumentou a vantagem para quatro pontos em relação ao 2.º colocado, o Bragantino, líder do grupo B com 17.O treinador português registou a primeira vitória da carreira frente a Rogério Ceni, e terminou com o 'jejum' do Palmeiras no Morumbi, onde não vencia para o Campeonato Paulista desde 1997.