Palmeiras de Abel Ferreira derrotado na 1.ª mão da final do Campeonato Paulista

O Palmeiras de Abel Ferreira foi, na madrugada desta segunda-feira, derrotado pelo Água Santa na 1.ª mão da final do Campeonato Paulista, por 1-2.Bruno Mezenga foi a grande figura da partida com um 'bis'. O avançado brasileiro inaugurou o marcador para o Água Santa a fechar a 1.ª parte, aos 44 minutos e, nos últimos instantes do encontro, aos 90'+2, sentenciou o resultado final. Pelo meio, aos 53', Endrick apontou o único golo do Palmeiras."Merecemos perder. A única coisa positiva é que, se fosse um jogo só, bateríamos palmas ao Água Santa. Assim ainda temos o encontro em nossa casa para poder reverter este resultado ou passar uma grande vergonha", referiu o técnico português após o apito final.Este, refira-se, é o primeiro desaire do verdão na temporada.A 2.ª mão da final do Campeonato Paulista, desta feita no Allianz Parque, casa do Palmeiras, disputa-se no próximo domingo, dia 9, pelas 20 horas.