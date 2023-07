Palmeiras de Abel Ferreira empata com Flamengo e volta a perder terreno no Brasileirão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou na madrugada deste domingo na receção ao Flamengo (1-1), de Sampaoli, e voltou a perder terreno na luta pelo título do Brasileirão.Num encontro onde até começou melhor, o verdão abriu o marcador ainda na 1.ª parte por intermédio de Dudu (24'), resultado que se verificou até muito perto do apito final, quando Arrascaeta, aos 81', sentenciou o 1-1 final.Com este resultado, tanto Palmeiras como Flamengo podem perder terreno na luta pelo título, caso o Botafogo, de Bruno Lage (que ainda não irá orientar a equipa nessa partida), leve a melhor na visita ao Grémio, 3.º colocado (esta noite, pelas 22h30).Nos outros jogos da jornada que, até ao momento, contaram com treinadores portugueses, o Cuiabá de António Oliveira empatou frente ao Bahia de Renato Paiva (1-1), enquanto o Cruzeiro de Pepa se superiorizou na visita ao Vasco da Gama (0-1).