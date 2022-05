Palmeiras de Abel Ferreira empata com Fluminense no Brasileirão

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou a uma bola na receção ao Fluminense, na quinta jornada do campeonato brasileiro, e pode acabar a ronda a seis pontos do primeiro posto.Um golo de Dudu, aos 72, parecia dar ao 'Verdão' a vantagem num encontro equilibrado, mas Caio Paulista saiu do banco no 'Flu' para assistir o veterano argentino Germán Cano, aos 84, e forçar a igualdade.

Contas feitas, o bicampeão sul-americano de futebol é 13.º classificado, após somar uma vitória, três empates e uma derrota nos primeiros cinco jogos do 'Brasileirão', enquanto o Fluminense é 15.º, com cinco.

O campeonato brasileiro é liderado pelo Corinthians, de Vítor Pereira, com os mesmos nove pontos do América Mineiro, mas menos uma partida disputada. A equipa do técnico luso joga em casa do Bragantino e, em caso de vitória, o Palmeiras ficará a seis pontos do primeiro posto.