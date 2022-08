Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Palmeiras de Abel Ferreira empata com o Fluminense em jogo marcado por um golaço de Rony Verdão segue com 8 pontos de avanço sobre o Flu no Brasileirão

De levar as mãos à cabeça: Rony marca incrível golo de pontapé de bicicleta pelo Palmeiras