Palmeiras de Abel Ferreira empata e está mais longe do líder Botafogo

O campeão Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou no domingo 0-0 na visita ao Internacional, em jogo da 15.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e está mais longe da liderança do Botafogo.

O verdão, que não vence no campeonato há cinco jogos, com duas derrotas e três empates, está agora no sexto lugar, com 25 pontos, já a 14 do líder Botafogo, que tem tido Cláudio Caçapa como interino, após a saída de Luís Castro, e venceu no sábado o Bragantino (2-0), de Pedro Caixinha, antes de Bruno Lage assumir a equipa.

Quanto ao Bahia, de Renato Paiva, foi derrotado por 2-0 na visita ao Athletico Paranaense, com golos apontados por Vitor Roque, aos 24 minutos, e Erick, aos 35. A equipa do treinador luso não vence há quatro jogos e é 16.ª, com 13 pontos, um lugar acima da zona de despromoção.

Já o Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, venceu na visita ao Fortaleza por 1-0 e somou o terceiro jogo seguido no campeonato a somar pontos, com o único golo da partida a ser apontado por Deyverson, aos 19 minutos.

Com este resultado, o Cuiabá está no 13.º lugar, com 19 pontos.

Antes, o Cruzeiro, orientado por Pepa, consentiu em casa um empate sem golos diante do Coritiba. A formação de Belo Horizonte é 10.ª classificada, com 22 pontos.