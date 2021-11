Palmeiras de Abel Ferreira ganha clássico ao Santos e alcança quinta vitória consecutiva

Mais uma para a conta de Abel Ferreira. Com o triunfo frente ao Santos (2-0), fora de casa, o Palmeiras não tira o pé do acelerador e alcança a quinta vitória consecutiva. Rony e Rafael Veiga marcaram os golos que deram a vitória ao verdão no clássico paulista.Após 30 jornadas do campeonato brasileiro, o Palmeiras ocupa o segundo lugar, com 55 pontos, atrás do Atlético Mineiro, 65. A equipa do treinador português é vice-líder à condição, com mais dois pontos e mais dois jogos do que o Flamengo.O Santos, por sua vez, está no lado oposto da tabela. Com apenas 35 pontos, o clube ocupa na 15ª posição e está em risco de descer para a segunda divisão. O Sport Recife e o Juventude, respetivamente 17º e 18º na tabela, têm cinco pontos a menos.Para o Palmeiras, o próximo desafio é já na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, mas o grande duelo da época está reservado para dia 27, quando os comandados de Abel Ferreira defenderem o título da Taça Libertadores, frente ao Flamengo.