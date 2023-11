Palmeiras de Abel Ferreira goleia América-MG e fica mais perto do título no Brasileirão

Palmeiras isola-se na liderança do Brasileirão e adjunto de Abel Ferreira atira: «Há um mês colocaram-nos fora» Palmeiras isola-se na liderança do Brasileirão e adjunto de Abel Ferreira atira: «Há um mês colocaram-nos fora»

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras derrotou o América-MG, por 4-0, e ficou mais perto do título no Brasileirão. A equipa treinada por Abel Ferreira isolou-se no comando do campeonato depois de o Flamengo ter perdido com o Atlético-MG de Luiz Felipe Scolari e Hulk, por 3-0.O Verdão contou com um grande desempenho do jovem Endrick, que marcou um golo logo aos dois minutos. Seguiu-se um autogolo de Eder, ainda na primeira parte, e dois de Flaco López na segunda metade.A dois jogos do final do campeonato, a equipa treinada por Abel Ferreira agora tem a hipótese de se sagrar bicampeã já no próximo domingo, diante do Fluminense.O Palmeiras soma 66 pontos e tem três de vantagem sobre o Botafogo, o Atlético-MG e o Flamengo, todos empatados com 63 pontos.