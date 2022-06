Palmeiras de Abel Ferreira goleia Atlético Goianiense depois do susto

É natural que uma equipa que não perde há 17 jogos se torne o alvo a abater por todos, mas a verdade é que não está nada fácil colocar um travão ao Palmeiras. E ontem até parecia que a equipa de Abel Ferreira iria perder embalo, porém, tudo não passou de um susto. Depois de se apanhar a perder, o Verdão cerrou os dentes e partiu para uma goleada (4-2) frente ao Atlético Goianiense. O golo de Churin (29') 'espicaçou' a turma do português, que virou o resultado num ápice. À beira do intervalo, o vendaval ofensivo do clube paulista resultou em quatro golos de rajada de Zé Rafael (42'), Gustavo Gómez (44' e 45'+4) e Scarpa (45’). Perto do fim, Churin ainda bisou, mas os três pontos ficaram na posse do líder Palmeiras.





António Oliveira provou pela primeira vez o sabor amargo da derrota desde que assumiu o Cuiabá. Ao terceiro jogo, o técnico luso viu a sua equipa perder por 2-0 em casa do Flamengo, graças aos golos de Ayrton e Gabriel Barbosa. O Cuiabá mantém-se em zona de descida, na 18ª posição, enquanto o Fla voltou às vitórias após três derrotas e subiu ao 9º lugar. Este foi o primeiro triunfo de Dorival Júnior, que sucedeu a Paulo Sousa no comando da equipa carioca.