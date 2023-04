Palmeiras de Abel Ferreira goleia e volta a conquistar o Paulistão

O Palmeiras de Abel Ferreira goleou este domingo o Água Santa, por 4-0, na segunda mão da final do playoff, e conquistou o Campeonato Paulista pelo segundo ano consecutivo, vingando a derrota (1-2) na primeira mão da eliminatória.Gabriel Menino foi a figura do encontro, apontando um 'bis' na primeira parte (15' e 27'), com Endrick a aumentar a vantagem para três golos sem resposta ainda nos primeiros 45 minutos. Antes do intervalo, o Água Santa ficou reduzido a 10 elementos fruto da expulsão, com vermelho direto, de Anderson, aos 41', facilitando a tarefa para os homens comandados pelo técnico português.Na segunda parte, José López (73') fixou o resultado final em 4-0, que se traduz em mais um título do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, que havia conquistado o Paulistão no ano transato, na altura também com uma goleada por 4-0, mas sobre o São Paulo.Trata-se do oitavo título de Abel Ferreira desde que chegou ao comando do Verdão. Em 2020, conquistou a Taça do Brasil e a Libertadores, competição que no ano seguinte voltou a vencer. No ano passado, o técnico luso juntou as conquistas do Brasileirão, Taça Sul-Americana e Paulistão, subindo para seis o número de títulos conquistados. Este ano já soma mais duas conquistas, a Supertaça do Brasil e o Paulistão 2023.