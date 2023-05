Palmeiras de Abel Ferreira goleia Grémio e assume liderança provisória do Brasileirão

O Palmeiras de Abel Ferreira continua sem perder no Brasileirão e, na madrugada desta quinta-feira, somou mais uma goleada em casa frente ao Grémio, por 4-1. Este triunfo permite ao verdão alcançar provisoriamente o 1.º lugar do campeonato, podendo ser ultrapassado pelo Botafogo de Luís Castro.Numa primeira parte que não dava sinais de goleada, Raphael Veiga inaugurou o marcador aos 24 minutos e Bitelo empatou para a equipa de Porto Alegre, instantes antes do apito para o intervalo (45+2’). Na segunda parte, a história foi diferente e os comandados de Abel Ferreira só viram baliza. Raphael Veiga bisou de penálti aos 57', Mayke dilatou a vantagem aos 69’ e, finalmente, Luan colocou o marcador em 4-1 aos 73'.Com este resultado, o Palmeiras chega aos 13 pontos.Na próxima jornada do Brasileirão há encontro de portugueses, com o Bragantino de Pedro Caixinha a viajar até ao Allianz Parque para defrontar o Palmeiras de Abel Ferreira. O Grémio, que agora é 10.º colocado, recebe o Fortaleza.