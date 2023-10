Palmeiras de Abel Ferreira obrigado a jogar clássico fora do seu estádio e a culpa é de... The Weeknd

Um dia após ser eliminado pelo Boca Juniors nas meias-finais da Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira ficou a saber que não poderá utilizar, no domingo, o seu estádio como palco do clássico com o Santos, em jogo a contar para a 26.ª jornada do campeonato brasileiro e a culpa é de... The Weeknd. Tudo porque o cantor e compositor canadiano tens agendados dois concertos no Allianz Parque, nos dias 10 e 11, e a estrutura que serve de apoio ao palco para o espetáculo já se encontra montada no relvado. O encontro será então disputado na Arena Barueri.Contudo, o Palmeiras poderá ficar novamente sem 'casa' no próximo mês e o período pode estender-se até três jogos. De acordo com o 'GloboEsporte', a WTorre, empresa que administra o Allianz Parque, tem por contrato datas definidas para a realização de certos eventos ou espetáculos naquele recinto desportivo. Em novembro, o estádio irá receber 12 eventos, todos eles realizados entre os dias 4 e 26. Os jogos que o Palmeiras arrisca-se a ter de jogar fora de casa, assim como o clássico com o Santos, são contra Athletico Paranaense (32.ª jornada), Internacional (34.ª) e Atlético Mineiro (36.ª).