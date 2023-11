Palmeiras de Abel Ferreira perde com o Flamengo e falha 'assalto' à liderança do Brasileirão

Depois de cinco vitórias consecutivas, o Palmeiras de Abel Ferreira voltou às derrotas no Brasileirão ao perder na madrugada desta quinta-feira no Maracanã, por 3-0, diante do Flamengo, em jogo a contar para a 33.ª jornada do campeonato brasileiro.

Pedro abriu o marcador aos 18 minutos de jogo. Pouco depois (29'), foi a vez de De Arrascaeta aumentar a vantagem do Mengão, após assistência de Everton, ex-jogador do Benfica.

Abel Ferreira procurou mudar o rumo do jogo com duas alterações ao intervalo, com Fabinho e Luís Guilherme a entrarem para os lugares de Richard Rios e Luan, mas a expulsão de Gustavo Gómez aos 48' deitou por terra a estratégia do técnico português, que viu o Flamengo sentenciar a partida aos 64 minutos, com mais um golo de Pedro.

Com este resultado, o Palmeiras falha o 'assalto' à liderança do Brasileirão, podendo ver Botafogo e Bragantino escaparem no topo da tabela classificativa. Para já, a turma de Abel Ferreira mantém-se no segundo lugar, com os mesmos 59 pontos que o Fogão, que tem menos dois jogos (33/31), e mais um que o Bragantino de Pedro Caixinha, que ainda não jogou nesta ronda.

Já o Flamengo ultrapassa o Atlético Mineiro e sobe ao 5.º lugar, somando agora 56 pontos. Está ao rubro o Brasileirão 2023!