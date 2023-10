Palmeiras de Abel Ferreira perde com Santos e atrasa-se na luta pela liderança

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, perdeu hoje por 2-1 na receção ao Santos, com reviravolta, para a 26.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e ficou a 11 pontos do líder Botafogo, que venceu o Fluminense.

Afastado da final Taça Libertadores pelos argentinos do Boca Juniors, na quinta-feira, o 'verdão' adiantou-se no marcador pelo médio Zé Rafael, aos 43 minutos, mas o Santos, 14.º classificado, empatou ainda na primeira parte, por Tomás Rincón, aos 45+1 minutos, antes de selar a reviravolta aos 70, por Marcos Leonardo.

Campeã brasileira, a equipa da cidade de São Paulo ocupa o quarto lugar da tabela, com 44 pontos, em igualdade com o terceiro classificado, Grêmio, a um do segundo, Red Bull Bragantino, orientado pelo treinador luso Pedro Caixinha, e a 11 do líder Botafogo.

A equipa do Rio de Janeiro regressou hoje aos triunfos, ao vencer o duelo 'carioca' com o Fluminense (2-0), com golos de Júnior Santos (20) e do ex-FC Porto Tiquinho Soares (22), no primeiro jogo após a saída do treinador português Bruno Lage.

O Corinthians, 13.º classificado, com 31 pontos, e o Flamengo, quinto, com 44, empataram 1-1, enquanto o Internacional, 12.º da tabela, com 32, derrotou o Grêmio por 3-2, no dérbi da cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil.