Palmeiras de Abel Ferreira perde Supertaça para o São Paulo nos penáltis

O São Paulo venceu este domingo a Supertaça do Brasil, derrotando na final o campeão Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, num jogo que só foi decidido nos penáltis após o nulo no marcador (0-0).

No Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, a primeira parte foi marcada pelas muitas faltas, algumas duras, que valeram quatro cartões amarelos para o Palmeiras - três para os jogadores Raphael Veiga, Zé Rafael e 'Flaco' Lopéz, e um para o técnico Abel Ferreira -, e um para Luciano, do São Paulo.

No segundo tempo, voltou a não haver golos, mas mais seis cartões amarelos saíram do bolso do árbitro Bráulio da Silva Machado: Marcos Rocha e Luís Guilherme (Palmeiras) foram adomestados, tal como Pablo Maia, Welington e Erick (São Paulo), além do treinador dos 'tricolores', Thiago Carpini.

Da marca dos onze metros, a formação de Carpini foi mais eficaz, convertendo os quatro penáltis de que dispôs (Jonathan Calleri, Giuliano Galoppo, Pablo Maia e Michel Araújo), enquanto Raphael Veiga e Gabriel Menino converteram as suas oportunidades, ao contrário de Murilo e Joaquín Piquerez.

Abel Ferreira falhou a reconquista da Supertaça, que venceu em 2023, e que lhe daria o décimo título desde que chegou ao verdão, enquanto Carpini venceu o seu primeiro título.