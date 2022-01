Palmeiras de Abel Ferreira quer Marcos Rojo... mas é quase impossível

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras continua em busca de um central canhoto e fixou atenções no central argentino Marcos Rojo, que já passou por Sporting e Manchester United. Contudo, o jogador do Boca Juniors dificilmente sairá do seu país-natal rumo ao clube de Abel Ferreira.

O Palmeiras está a monitorizar a situação do defesa de 31 anos mas ainda não efetuou uma proposta oficial, podendo avançar para esse cenário em breve.

O principal entrave neste momento prende-se com o importante papel que Rojo tem no emblema argentino. O central é figura destacada dos Xeneizes, capitão de equipa, tem um dos salários mais altos e, ainda por cima, é o homem que faz a ligação entre o plantel e a direção do clube, sendo considerado imprescindível neste momento.