Palmeiras de Abel Ferreira sai da crise com goleada frente ao São Paulo

Os golos foram marcados por Breno Lopes (16' e 26'), Joaquín Piquerez (45+7', de penálti, e 87') e Marcos Rocha (84')."Tem sido um ano longo, desgastante. Esta equipa é resiliente, consistente, com muitas oportunidades na área, muito volume ofensivo. Acho que foi uma vitória justíssima", analisou Abel.

O Palmeiras de Abel Ferreira parece ter abandonado definitivamente o mau momento por que passou no Brasileirão, tendo somado na última madrugada a segunda vitória consecutiva, depois de quatro derrotas na prova. A equipa goleou o São Paulo, por 5-0, e reentrou no grupo dos quatro primeiros. É terceiro, com 50 pontos, a 9 do líder Botafogo.