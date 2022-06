Palmeiras de Abel Ferreira sem parar: intervalo de jogos não cumpre recomendação da FIFA

As contas foram feitas pelo 'UOL Esporte': em 31 dos 40 jogos feitos este ano, o Palmeiras não teve três dias de intervalo entre cada partida. Recorde-se que este período de descanso é uma recomendação da FIFA.Esta situação já tinha sido alertada recentemente por João Martins, adjunto de Abel Ferreira. "Nós sempre falamos nas reuniões que temos na CBF, lutamos muito e que queremos no mínimo 72 horas de descanso entre cada jogo. Três dias. Quando conseguimos isso, são 24 horas que fazem a diferença. Não há nenhuma equipa no mundo que consiga aguentar isto. Vamos ter que fazer alterações na equipa. Não é priorizar, mas sim escolher os que estão melhores, que é o que fizemos hoje...[quinta-feira]", analisou o membro da equipa técnica do Palmeiras. Em 2021, a Confederação Brasileira de Futebol reduziu o intervalo mínimo entre jogos para 66 horas.Ainda assim, o Palmeiras lidera o Brasileirão, com 28 pontos em 13 jogos; está nos oitavos-de-final da Libertadores e na mesma fase na Taça do Brasil - perdeu com o São Paulo na 1.ª mão.