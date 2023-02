Palmeiras de Abel Ferreira soma a quinta vitória consecutiva no Paulistão

O Palmeiras de Abel Ferreira somou a quinta vitória consecutiva no Paulistão ao bater (1-0) o Água Santa com golo de Rony (47’). Com 8 jogos disputados, o Verdão segue na liderança do Grupo D com 20 pontos. "Sabemos que os nossos adversários vão dar a vida, mas temos sabido manter uma boa atitude em campo", disse Abel antes de recusar falar sobre a falta de golos do promissor Endrick.





O Bragantino empatou (0-0) na receção ao Mirassol, mas segue no topo do Grupo A (14 pontos).

Para o Flamengo foi dia de regresso após o 3.º lugar conquistado no Mundial de Clubes e, à chegada ao Rio de Janeiro, o vice -presidente Marcos Braz reforçou a confiança em Vítor Pereira: "Trouxemos um treinador para a temporada toda. Não é por termos perdido [na meia-final do Mundial] que vamos dizer que precisamos de tempo."



O Coritiba de António Oliveira ganhou (1-0) ao São Joseense e subiu ao 2.º lugar do Paranaense, estando a cinco pontos (25/20) do líder Athletico.