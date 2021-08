Palmeiras de Abel Ferreira soma terceira derrota consecutiva no Brasileirão

O Palmeiras, de Abel Ferreira, somou este domingo a terceira derrota consecutiva no Brasileirão de futebol, ao perder em casa com o Cuiabá, por 2-0.

Poucos dias depois de se apurar para as meias-finais da Taça dos Libertadores, a maior competição de clubes na América do Sul e na qual defende o título, já conquistado com Abel Ferreira, a equipa paulista teve este domingo uma tarde para esquecer.

O verdão foi em pouco espaço de tempo do melhor ao pior e a derrota deste domingo começa a deixar em risco a candidatura ao título no campeonato brasileiro, em que segue a cinco pontos do Atlético Mineiro, que tem menos um jogo disputado.

Hoje, o encontro ainda mal tinha começado no Allianz Parque, em São Paulo, e o Cuiabá já vencia, com Clayson a responder bem, na meia-lua da grande área, a um cruzamento do lado direito, e a rematar para o 1-0, decorridos pouco mais de um minuto.

O Palmeiras tentou sempre o golo, mas o domínio dos paulistas - com várias oportunidades - não se traduziu em golos, e já nos descontos o Cuiabá matou o jogo, com uma clássica transição em contra-ataque, após uma perda de bola.

Clayson conduziu no lado esquerdo e assistiu Uillian para o 2-0, aos 90+4 minutos.

O Palmeiras ainda terá cinco jogos no Brasileirão antes de disputar as meias-finais da Libertadores, na qual defrontará os também brasileiros do Atlético Mineiro e líder do campeonato, em 22 e 29 de setembro.

A equipa mineira, que conta com Hulk, antigo avançado do FC Porto, e com Diego Costa, anunciado há três dias e que ainda não se estreou, é treinado por Cuca, derrotado na última final da Libertadores pelo Palmeiras, então à frente do Santos.