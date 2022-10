Palmeiras de Abel Ferreira vence Athletico-PR e pode sagrar-se campeão 'no sofá'

O Palmeiras de Abel Ferreira cumpriu a tarefa e bateu na madrugada de terça para quarta-feira o Athletico Paranaense, fora de portas, por 3-1, em jogo a contar para a 34.ª jornada do campeonato brasileiro.

O Verdão começou mal a partida, com Matheus Felipe a colocar em vantagem a formação da casa aos 30 minutos. Em desvantagem no arranque da segunda parte, o treinador português apostou nas entradas de Gabriel Menino e do jovem prodígio Endrick... e não podia ter corrido melhor. O avançado de apenas 16 anos, que está no radar dos principais colossos europeus, estreou-se a marcar pela equipa principal do Palmeiras... e logo com dois de uma assentada. Em campo desde os 46 minutos, o jovem craque fez o 1-1 aos 59' e completou a reviravolta aos 70'. Pelo meio, Tomas Cuello acabou por ver o cartão vermelho por acumulação de amarelos e deixou tudo mais fácil para o Verdão, que ainda chegou aos 3-1 aos 76 minutos de jogo, com um belo cabeceamento do capitão Gustavo Scarpa.





Tabata, antigo jogador do Sporting, entrou aos 84 minutos para o lugar de Dudu, altura em que Abel Ferreira também aproveitou para trocar Rony por Breno Lopes.

Com este resultado, Abel Ferreira poderá celebrar já na madrugada desta quarta para quinta-feira o primeiro título de campeão nacional ao serviço do Palmeiras. Para que tal aconteça, Internacional (2.º) e Corinthians (3.º), de Vítor Pereira, não poderão vencer os seus respetivos jogos, diante de Fluminense e Ceará.



Palmeiras de Abel Ferreira faz história à 34.ª jornada



Com apenas duas derrotas ao fim de 34 jornadas do campeonato brasileiro, o Palmeiras de Abel Ferreira bate o recorde que já lhe pertencia desde 2019, ano em que registou apenas três desaires, tal como o Flamengo de Jorge Jesus. O Fluminense também já havia conseguido chegar à ronda 34 com apenas três derrotas, em 2012.