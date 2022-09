Palmeiras de Abel Ferreira vence Atlético-MG e já começa a cheirar o título

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras venceu na última madrugada o Atlético-MG, por 1-0, e é cada vez mais líder no Brasileirão. A vantagem para o Fluminense já é de 9 pontos e a equipa de Abel Ferreira - que não esteve no banco, por se encontrar suspenso - já cheira o título.O golo foi marcado por Murilo, aos 51 minutos, mas o o Verdão até podia ter ampliado a vantagem, não fosse o golo marcado nos minutos finais ter sido invalidado pela equipa de arbitragem.Já o Atlético-MG, onde joga o ex-portista Hulk, atravessa uma crise de resultados, sobretudo em casa, onde não ganha há seis jogos. No final os adeptos vaiaram a equipa.