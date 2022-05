Palmeiras de Abel Ferreira vence Juventude e já é segundo no Brasileirão

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu no sábado em casa do Juventude 3-0, subindo provisoriamente ao segundo lugar do campeonato brasileiro, liderado pelo Corinthians, de Vítor Pereira.

A equipa de Abel Ferreira, segunda classificada com 12 pontos, menos um do que o Corinthians, que tem menos um jogo, resolveu a partida praticamente na primeira meia hora, período no qual marcou os seus dois primeiros golos, através de Zé Rafael, aos nove minutos, e de Rony, aos 31'. Rafael Forster, na própria baliza, fechou as contas do jogo, aos 90'+2.

A prestação dos treinadores portugueses no Brasileirão continua a ser positiva, com três dos quatro técnicos a ocuparem três dos quatro primeiros lugares da tabela.

O Botafogo de Luís Castro, recém-promovido à Liga principal, subiu ao quarto lugar, com os mesmos 12 pontos do Palmeiras, depois de empatar no sábado em casa do América Mineiro 1-1. A equipa anfitriã adiantou-se aos 38 minutos, por Aloísio, mas o Botafogo conseguiu chegar à igualdade na reta final da partida, com um tento de Erison, aos 86.

Horas antes, o Flamengo, de Paulo Sousa, venceu na receção ao Goiás (14.º), por 1-0, voltando aos triunfos após quatro jogos. O único golo da partida no Maracanã foi apontado por Pedro, aos 17 minutos, seguindo o Flamengo na 11.ª posição da tabela, com nove pontos.

O líder Corinthians tem hoje um teste à liderança, ao receber o São Paulo, sexto classificado, mas a apenas dois pontos do 'timão'.