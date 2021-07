Palmeiras de Abel Ferreira vence na visita ao Internacional

O Palmeiras derrotou o Internacional, em Porto Alegre, por 2-1, na 8.ª jornada do Brasileirão. Há cinco anos que o 'Verdão' não vencia esta equipa...





A formação paulista, treinada por Abel Ferreira, marcou primeiro, por Deyverson, aos 9 minutos. A meio da segunda parte o treinador português viu a sua equipa ficar reduzida a dez, depois da expulsão de Kuscevic, que resultou num penálti convertido por Edenilson.Já em cima do minuto 90, quando tudo indicava que o encontro terminaria com um empate, Danilo marcou o golo da vitória do Palmeiras.A equipa de São Paulo é terceira na classificação, com os mesmos pontos do Atlético Paranaense e a um do líder Bragantino.