Palmeiras de Abel Ferreira vence no Paulista com Tabata no onze: «Fez um excelente jogo»

Com a presença nas meias-finais do Campeonato Paulista já garantida, o Palmeiras de Abel Ferreira derrotou o São Bernardo, por 1-0, numa partida em que o treinador português colocou Bruno Tabata no onze, no lugar de Endrick.Depois, Abel explicou a opção: "É um jogador que conhecemos bem, lembro-me de o ver treinar no Portimonense, com o falecido António Oliveira. Quando chegou aqui pensou que o ritmo era o que ele estava habituado, mas nós aqui treinamos com muita intensidade."E acrescentou, ainda sobre o ex-Sporting: "A concorrência é muito forte e ele foi-se adaptando. Chegou no meio da temporada, entrou em jogos da Libertadores. É um jogador que tem uma mentalidade de campeão, chegou de um clube que ganhou títulos. Tem que ser resiliente. Está disponível para jogar no onze. Tivemos uma conversa e fez um excelente jogo", explicou.